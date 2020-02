Napoli-Barcellona, le formazioni ufficiali: Mertens e Vidal titolari

Gattuso sceglie Ospina tra i pali, solo tribuna per Lobotka e Lozano. Nel Barcellona ci sono Junior Firpo, Vidal e Griezmann titolari.

Le formazioni ufficiali di - :

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne.

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Rakitic; Vidal; Messi, Griezmann.

La notte più attesa è finalmente arrivata: al 'San Paolo' va in scena il Barcellona di Messi, avversario del Napoli nella gara valida per l'andata degli ottavi di .

Gattuso sceglie Mertens come prima punta, supportato da Insigne e Callejon sulle due fasce del 4-3-3. Napoli con Demme, Fabian Ruiz e Zielinski a centrocampo, mentre davanti ad Ospina ci saranno Manolas e Maksimovic: terzini Di Lorenzo e Mario Rui. Allan, Politano ed Elmas in panchina.

Addirittura tribuna per Lobotka e Lozano. Il primo, inseguito per settimane a gennaio, finora non si è ancora ambientato del tutto mentre il messicano sembra fuori dal progetto di Gattuso nonostante nella fase a gironi abbia segnato un goal decisivo contro il .

Il Barcellona risponde con Vidal alle spalle di Messi e Griezmann, mentre Rakitic, De Jong e Busquets saranno i tre centroampisti titolari per Setien. In porta ci sarà Ter Stegen, con Semedo, Piquè, Umtiti e Junior Firpo come difensori. Out Suarez, Jordi Alba e Dembelè.