Napoli-Ascoli 2-1: Insigne protagonista, goal e assist

Il Campione d'Europa fornisce il passaggio per il goal decisivo di Elmas e segna su rigore il momentaneo vantaggio azzurro.

Vittoria del Napoli nell'amichevole domenicale contro l'Ascoli. Grande protagonista del match Insigne, schierato titolare per la prima volta sulla corsia mancina dal nuovo allenatore Spalletti: goal e assist per il successo di misura contro i marchigiani.

Spalletti schiera i partenopei con il 4-3-3: davanti si rivede Osimhen, mentre si registra l'esordio stagionale di Insigne a sinistra, con Politano a destra. A centrocampo linea a tre con Fabian Ruiz playmaker, in difesa a destra si rivede Di Lorenzo, così come fra i pali Meret. Nel 4-3-1-2 del tecnico dell'Ascoli, Sottil, invece, Sabiri è il trequartista alle spalle della coppia composta da Bidaoui e Dionisi.

Vantaggio del Napoli al 7' con il rigore di Insigne: Politano per Osimhen, fallo sul nigeriano e rete del Campione d'Europa, osannato dal pubblico. L'Ascoli però non ci sta e trova il goal del pari già al 24' con Bidaoui. In mezzo il palo di Zielinski per il mancato raddoppio.

Nella ripresa poche emozioni, fino ai cambi di Spalletti: dentro anche Elmas tra gli altri, autore del goal partita al minuto 52. Tocco di Insigne e botta da parte del macedone per il nuovo vantaggio del Napoli, definitivo. Nuovo successo e campionato di Serie A 2021/2022 sempre più vicino.

IL TABELLINO

NAPOLI-ASCOLI 2-1

Marcatori: 7' rig. Insigne (N), 24' Bidaoui (A), 52' Elmas (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (59' Malcuit), Manolas (59' Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui (80' Zanoli); Lobotka, Fabian Ruiz (59' Elmas), Zielinski (68' Gaetano); Politano, Osimhen, Insigne (68' Machach).

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Avlonitis, Quaranta, D'Orazio; Collocolo, Buchel, Eramo; Sabiri; Bidaoui, Dionisi.