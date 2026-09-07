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Napoli-Arsenal, anteprima della Champions League UEFA: tutto quello che c'è da sapere

Napoli vs Arsenal
Champions League
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Arsenal

Anteprima completa della partita tra SSC Napoli e Arsenal in UEFA Champions League. Analizziamo i risultati del campionato dello scorso weekend, il momento di forma recente e i temi principali in vista della sfida di questo mercoledì sera allo Stadio Diego Armando Maradona.

SSC Napoli-Arsenal: dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 1
Diego Armando Maradona

SSC Napoli e Arsenal scenderanno in campo il 9 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Big match europeo sotto le luci di Napoli

L'SSC Napoli torna in casa per ospitare la corazzata inglese dell'Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona e aprire il proprio cammino nella fase campionato della UEFA Champions League. Dopo una dolorosa sconfitta in campionato nel fine settimana, i Partenopei puntano a sfruttare il calore del proprio pubblico per ripartire e conquistare punti preziosi fin da subito. Per l'Arsenal, arrivare in Italia con un percorso perfetto in campionato alle spalle rappresenta un'occasione d'oro per imporsi come una delle contendenti del girone fin dal fischio d'inizio.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

Il dramma nel finale dei Partenopei a San Siro

L'SSC Napoli arriva alla sfida di mercoledì sera con l'obiettivo di sistemare alcune crepe difensive dopo la drammatica sconfitta per 3-2 in trasferta contro l'Inter in Serie A alla terza giornata (5 settembre). Dopo un primo tempo chiuso senza reti, Matteo Politano e Rasmus Højlund hanno segnato nelle prime fasi della ripresa, regalando al Napoli un convincente vantaggio di 2-0. Tuttavia, l'Inter ha risposto con tre gol senza replica, culminati con la rete decisiva al 90' di Lautaro Martínez, lasciando la squadra di Massimiliano Allegri a mani vuote e desiderosa di ritrovare compattezza strutturale.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAGetty Images

Havertz e Ødegaard guidano la rimonta dell'Arsenal nel derby

L'Arsenal arriva a Napoli con il massimo dello slancio dopo aver ottenuto una combattuta ed entusiasmante vittoria per 2-1 contro i rivali londinesi del Chelsea all'Emirates Stadium in Premier League alla terza giornata (6 settembre). Dopo aver incassato gol al secondo minuto, la squadra di Mikel Arteta ha reagito con il pareggio di Kai Havertz prima della rete decisiva del capitano Martin Ødegaard poco dopo l'intervallo. Il successo prolunga a tre vittorie consecutive l'inizio perfetto dell'Arsenal in patria, mostrando la solidità e la maturità tattica necessarie per le dure notti europee.

La posta in palio allo Stadio Diego Armando Maradona: test europeo ad alta pressione

Le sfide tra queste due squadre mettono di fronte filosofie tattiche contrastanti, con l'assetto diretto e di contropiede del Napoli che sfida il controllo metodico del possesso palla dell'Arsenal. Il duello fisico tra Rasmus Højlund e Gabriel Magalhães sarà uno dei temi principali, mentre la coppia di centrocampo dell'Arsenal formata da Declan Rice e Martin Ødegaard cercherà di dettare il ritmo contro Stanislav Lobotka. Con margini minimi a determinare il cammino nel format allargato della Champions League, la sfida di mercoledì promette grande intensità fin dal calcio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli - Arsenal

Napoli crest
Napoli
NAP
Formazione
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Allenatore

  • M. Allegri

Massimiliano Allegri è alla guida del Napoli per questa sfida, anche se al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche e non è stata diffusa alcuna probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio, quando il club fornirà notizie ufficiali sulla rosa.

Mikel Arteta schiera il suo Arsenal con informazioni confermate altrettanto limitate al momento. Non sono stati ufficialmente segnalati infortuni o squalifiche e non è stato diffuso alcun undici previsto. Ulteriori notizie sulla squadra sono attese prima della partita.

Forma

NAP

NAP - Forma

CEL
D1-1
ARI
V6-2
GEN
V0-2
COM
S1-2
INT
S3-2
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ARS

ARS - Forma

COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
CHE
V2-1
Gol segnato (subito)
10/2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Napoli arriva a questa sfida con un rendimento di V-V-P-V-S nelle ultime cinque uscite, anche se due di quelle vittorie sono arrivate in amichevoli pre-campionato. Il risultato più recente è stata la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Como in Serie A il 30 agosto, battuta d'arresto arrivata dopo il positivo successo esterno per 2-0 sul campo del Genoa nella settimana precedente. Nelle cinque partite il Napoli ha segnato 12 gol e ne ha subiti sette, con il 6-2 ottenuto in pre-campionato contro l'Aris Salonicco come risultato di spicco in termini di produzione offensiva.

L'Arsenal arriva con cinque vittorie su cinque in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 sul campo dell'Aston Villa in Premier League il 31 agosto, e la squadra non ha ancora lasciato punti per strada dall'inizio della stagione. L'Arsenal ha segnato 10 gol in queste cinque partite e ne ha subìto soltanto uno, mantenendo un ottimo rendimento difensivo per tutto il periodo. Due clean sheet consecutivi nelle competizioni ufficiali sottolineano la solidità costruita da Arteta in difesa.

Precedenti

Testa a testa

NapoliPareggioArsenal
1
1
3
Europa League
Napoli badge
Napoli
NAP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Champions League
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FIN
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Amichevoli dei club
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FIN
4Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale all'Europa League del 18 aprile 2019, quando l'Arsenal vinse 1-0 allo Stadio Diego Armando Maradona centrando la qualificazione. L'Arsenal vinse entrambe le gare di quel confronto, dopo aver battuto il Napoli 2-0 all'Emirates una settimana prima. I due club si affrontarono anche nella fase a gironi della Champions League nel 2013, con entrambe le squadre di casa vincitrici per 2-0 nelle rispettive partite. Nei cinque precedenti registrati, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie, con una partita terminata in pareggio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AteneAEK AteneAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualificato agli ottavi di finale

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