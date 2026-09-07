Napoli-Arsenal, anteprima della Champions League UEFA: tutto quello che c'è da sapere

SSC Napoli-Arsenal: dettagli della partita

Champions League - Game Week 1 9 set 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

SSC Napoli e Arsenal scenderanno in campo il 9 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Big match europeo sotto le luci di Napoli

L'SSC Napoli torna in casa per ospitare la corazzata inglese dell'Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona e aprire il proprio cammino nella fase campionato della UEFA Champions League. Dopo una dolorosa sconfitta in campionato nel fine settimana, i Partenopei puntano a sfruttare il calore del proprio pubblico per ripartire e conquistare punti preziosi fin da subito. Per l'Arsenal, arrivare in Italia con un percorso perfetto in campionato alle spalle rappresenta un'occasione d'oro per imporsi come una delle contendenti del girone fin dal fischio d'inizio.

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Il dramma nel finale dei Partenopei a San Siro

L'SSC Napoli arriva alla sfida di mercoledì sera con l'obiettivo di sistemare alcune crepe difensive dopo la drammatica sconfitta per 3-2 in trasferta contro l'Inter in Serie A alla terza giornata (5 settembre). Dopo un primo tempo chiuso senza reti, Matteo Politano e Rasmus Højlund hanno segnato nelle prime fasi della ripresa, regalando al Napoli un convincente vantaggio di 2-0. Tuttavia, l'Inter ha risposto con tre gol senza replica, culminati con la rete decisiva al 90' di Lautaro Martínez, lasciando la squadra di Massimiliano Allegri a mani vuote e desiderosa di ritrovare compattezza strutturale.

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Havertz e Ødegaard guidano la rimonta dell'Arsenal nel derby

L'Arsenal arriva a Napoli con il massimo dello slancio dopo aver ottenuto una combattuta ed entusiasmante vittoria per 2-1 contro i rivali londinesi del Chelsea all'Emirates Stadium in Premier League alla terza giornata (6 settembre). Dopo aver incassato gol al secondo minuto, la squadra di Mikel Arteta ha reagito con il pareggio di Kai Havertz prima della rete decisiva del capitano Martin Ødegaard poco dopo l'intervallo. Il successo prolunga a tre vittorie consecutive l'inizio perfetto dell'Arsenal in patria, mostrando la solidità e la maturità tattica necessarie per le dure notti europee.

La posta in palio allo Stadio Diego Armando Maradona: test europeo ad alta pressione

Le sfide tra queste due squadre mettono di fronte filosofie tattiche contrastanti, con l'assetto diretto e di contropiede del Napoli che sfida il controllo metodico del possesso palla dell'Arsenal. Il duello fisico tra Rasmus Højlund e Gabriel Magalhães sarà uno dei temi principali, mentre la coppia di centrocampo dell'Arsenal formata da Declan Rice e Martin Ødegaard cercherà di dettare il ritmo contro Stanislav Lobotka. Con margini minimi a determinare il cammino nel format allargato della Champions League, la sfida di mercoledì promette grande intensità fin dal calcio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Massimiliano Allegri è alla guida del Napoli per questa sfida, anche se al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche e non è stata diffusa alcuna probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio, quando il club fornirà notizie ufficiali sulla rosa.

Mikel Arteta schiera il suo Arsenal con informazioni confermate altrettanto limitate al momento. Non sono stati ufficialmente segnalati infortuni o squalifiche e non è stato diffuso alcun undici previsto. Ulteriori notizie sulla squadra sono attese prima della partita.

Forma

Il Napoli arriva a questa sfida con un rendimento di V-V-P-V-S nelle ultime cinque uscite, anche se due di quelle vittorie sono arrivate in amichevoli pre-campionato. Il risultato più recente è stata la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Como in Serie A il 30 agosto, battuta d'arresto arrivata dopo il positivo successo esterno per 2-0 sul campo del Genoa nella settimana precedente. Nelle cinque partite il Napoli ha segnato 12 gol e ne ha subiti sette, con il 6-2 ottenuto in pre-campionato contro l'Aris Salonicco come risultato di spicco in termini di produzione offensiva.

L'Arsenal arriva con cinque vittorie su cinque in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 sul campo dell'Aston Villa in Premier League il 31 agosto, e la squadra non ha ancora lasciato punti per strada dall'inizio della stagione. L'Arsenal ha segnato 10 gol in queste cinque partite e ne ha subìto soltanto uno, mantenendo un ottimo rendimento difensivo per tutto il periodo. Due clean sheet consecutivi nelle competizioni ufficiali sottolineano la solidità costruita da Arteta in difesa.

Precedenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale all'Europa League del 18 aprile 2019, quando l'Arsenal vinse 1-0 allo Stadio Diego Armando Maradona centrando la qualificazione. L'Arsenal vinse entrambe le gare di quel confronto, dopo aver battuto il Napoli 2-0 all'Emirates una settimana prima. I due club si affrontarono anche nella fase a gironi della Champions League nel 2013, con entrambe le squadre di casa vincitrici per 2-0 nelle rispettive partite. Nei cinque precedenti registrati, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie, con una partita terminata in pareggio.