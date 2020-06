Guaio Napoli: affaticamento per Lobotka, niente Inter

Il Napoli perde Stanislav Lobotka: affaticamento muscolare al retto femorale sinistro, lo slovacco salterà il match con l'Inter.

Problemi a centrocampo per il a ridosso del match con l'. Stanislav Lobotka non sarà del match a causa di un problema muscolare, aumentando le 'grane' per Gattuso in vista della semifinale di ritorno di Coppa .

A riferire dell'infortunio dell'ex , è il club azzurro con una nota ufficiale.

"Non sarà del match Lobotka. Il centrocampista azzurro, che oggi non ha partecipato all'allenamento, non sarò convocato per un affaticamento muscolare al retto femorale sinistro".

Niente Inter, ma condizioni che dovranno essere valutate anche per i prossimi impegni ravvicinati che attendono il Napoli. Oltre al ko di Lobotka, in casa Napoli non sono al meglio Allan, Fabian Ruiz e Mertens.