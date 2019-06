Nani in grande forma: il portoghese mostra i muscoli sui social

Luis Nani, archiviata la parentesi alla Lazio, è ripartito dalla MLS e su Instagram mostra un fisico invidiabile. Farà 33 anni a novembre.

Altro che esilio dorato negli . Luis Nani fa sul serio ed a quasi 33 anni, li compirà a novembre, sfoggia un fisico invidiabile su Instagram.

Il portoghese, archiviata la deludente parentesi italiana con la maglia della , è ripartito dalla e più precisamente dall' anche se la sua prima stagione americana non è stata troppo fortunata.

Nani infatti a causa di qualche problema fisico di troppo ha collezionato solo 13 presenze, segnando però ben 8 goal forse anche grazie a un corpo praticamente perfetto.

L'ex United infatti, come detto, su Instagram ha sfoggiato il fisico scolpito in ore di palestra. Segno evidente di come il portoghese non consideri affatto chiusa la sua carriera da calciatore, anzi.

Nani, capace di vincere praticamente tutto col , in è stato una meteora dato che nella sua stagione alla Lazio ha messo insieme solo 25 presenze tra campionato ed con appena 3 goal realizzati.