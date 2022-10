Mwepu deve ritirarsi a 24 anni: malattia cardiaca ereditaria per il centrocampista del Brighton

Enock Mwepu è costretto a ritirarsi all'età di 24 anni in seguito alla diagnosi di una malattia cardiaca ereditaria: l'annuncio del Brighton.

Un fulmine a ciel sereno in casa Brighton. Enock Mwepu, centrocampista zambiano classe 1998, deve ritirarsi a causa di una malattia cardiaca ereditaria.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club britannico attraverso i canali ufficiali:

"Enock Mwepu è costretto a interrompere la sua carriera da calciatore profesionista in seguito alla diagnosi di una malattia cardiaca ereditaria" si legge sul profilo Twitter dei 'Seagulls'.

In occasione dell'ultima pausa per gli impegni delle nazionali, Mwepu si era ammalato in Mali durante il ritiro con lo Zambia.

I test cardiaci a cui si è sottoposto successivamente hanno evidenziato un problema cardiaco ereditario che si manifesta nel corso della vita e che non può essere sempre individuato attraverso i controlli periodici. L'attività agonistica potrebbe peggiorare le condizioni di Enock, che dunque ha deciso di terminare la sua carriera.

Il presidente Tony Bloom ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il sito ufficiale della società:

"Siamo tutti devastati per Enock. Lui e la sua famiglia hanno vissuto settimane traumatiche e, anche se siamo felici che abbia superato quel periodo, deve interrompere una carriera promettente in giovane età. Come club gli daremo tutto l'affetto e il supporto possibile per guarire completamente e poi decidere cosa fare nella sua vita".

Cresciuto in Zambia tra Napsa Stars e Kafue Celtic, Enock Mwepu è approdato in Europa nel 2017. A notarlo sono gli scout del RB Salisburgo che inizialmente lo portano nel Liefering, club satellite.

Ci resterà appena una stagione, prima del passaggio al RB Salisburgo, con cui totalizza 18 goal e 20 assist in 119 presenze.

A Salisburgo arrivano i primi trofei: Mwepu è protagonista nel poker in campionato con quattro titoli di fila dal 2018 al 2021, oltre alle tre Coppe d'Austria conquistato nel 2019, 2020 e 2021.

Nell'estate 2021, il Brighton mette sul piatto 23 milioni di euro per strapparlo al sodalizio austriaco e portarlo in Premier League.

Anche Roberto De Zerbi, manager del Brighton, ha commentato la notizia: "Mi dispiace tanto per Enock. Prima del mio arrivo ho studiato la squadra, ed era un giocatore con cui non vedevo l'ora di lavorare. Faremo di tutto per aiutarlo".

Colonna della nazionale zambiana, con cui ha totalizzato sei reti in 24 presenze, Mwepu ha disputato 27 gare con la maglia dei 'Seagulls' con 3 goal e 7 assist, prima di dover appendere gli scarpini al chiodo a soli 24 anni a causa di una malattia cardiaca ereditaria.