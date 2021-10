Moviola Juventus-Roma: caos per il rigore giallorosso

Mkhitaryan e Abraham a terra, palla in rete ma penalty assegnato. Dopo la respinta di Szczesny le proteste di Mancini per una trattenuta.

43' - Succede di tutto in area bianconera: Abraham prima e poi Mkhitarian a terra, palla in rete dopo il tocco dell'inglese e gioco fermo per la bandierina alzata dal guardalinee. Il check VAR assegna il rigore ai giallorossi e il giallo a Szczesny: punito il suo intervento sull'armeno e non quello di Danilo sull'ex Chelsea. Non c'è fuogioco, nè il vantaggio per l'attaccante inglese che porta la Roma dagli undici metri.

Dal dischetto Veretout, dopo una discussione con Abraham per tirare, si fa parare il penalty da Szczesny: proteste di Mancini, che ha tentato di andare sul pallone dopo il parata, a contrasto con Chiellini e a terra. Nessun nuovo provvedimento da parte di Orsato.

Luca Marelli, commentatore tecnico-arbitrale di DAZN ed ex arbitro, ha commentato così quanto accaduto:

"Si tratta di un chiaro errore di Orsato, che doveva aspettare un secondo e aspettare un eventuale vantaggio poi concretizzato con il gol di Abraham. Andava assegnato il gol alla Roma ma avendo fischiato prima ormai Orsato non poteva più tornare indietro".

Lo stesso Orsato ha invece provato a dare spiegazioni nel tunnel, davanti ad un Cristante furioso e in cerca di spiegazioni su quanto successo in campo:

"Il portiere esce 'Fallo, rigore!'. 'No, fuorigioco'. Io fischio e la palla finisce in rete. Se non fischio? Il vantaggio sul rigore non si dà mai, eh! Ho capito, ma è un calcio di rigore eh! Adesso dai la colpa a me per averti dato un rigore? No, eh!".

49' - De Sciglio ferma Karsdorp lanciatissimo sulla fascia: giallo per il terzino.

53' - Chiellini liscia il pallone e in caduta c'è un contatto con Pellegrini: nuovo check VAR, si continua senza rigore per l'intervento giudicato involontario da parte del difensore bianconero.

Seguono aggiornamenti