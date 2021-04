Moviola-Juventus-Napoli: Chiesa e Zielinski giù in area, niente rigori

Lozano stende Chiesa e Alex Sandro sgambetta Zielinski in area, ma in entrambi Mariani e il VAR sorvolano. Concesso invece un penalty a Osimhen.

34' - La Juventus protesta per un intervento in area di Lozano su Chiesa, che crolla a terra. L'ex viola ha già scaricato il pallone verso il centro, ma il contatto è evidente e, dunque, il rigore sembra esserci. L'arbitro Mariani lascia però proseguire e, coadiuvato anche dal VAR, decide di non assegnare il penalty ai bianconeri.

45' - Zielinski sguscia in area, viene toccato da Alex Sandro e cade a terra. Anche in questo caso i dubbi sul contatto sono enormi, ma come nell'occasione precedente né Mariani né il VAR intervengono per concedere il calcio di rigore al Napoli.

89' - Questa volta il calcio di rigore c'è, ed è per il Napoli: Chiellini commette un fallo abbastanza netto in area su Osimhen e Mariani indica il dischetto. Insigne non sbaglia, spiazzando Buffon e segnando il goal del 2-1.