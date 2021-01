Moviola Juventus-Napoli: rigore a Mertens concesso con la VAR

Il calcione di McKennie a Mertens viene punito da Valeri col rigore in favore del Napoli, concesso dall'arbitro dopo consulto con la VAR.

- si accende nel finale. Al minuto 77, coi bianconeri in vantaggio per 1-0, Weston McKennie anzichè calciare il pallone in disimpegno prende in pieno la caviglia sinistra di Dries Mertens: Valeri, con l'ausilio della VAR, assegna il rigore.

Il fischietto di , dopo consueto check e consulto, si reca a visionare l'azione nello schermo posizionato a bordo campo e decreta la massima punizione in favore degli azzurri.

Rigore che Insigne fallisce, calciando a lato.