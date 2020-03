Moviola Juventus-Inter: gli episodi più eclatanti

Gli episodi da moviola più eclatanti del derby d'Italia tra Juventus e Inter.

- fa rumore. Nonostante l'assenza di pubblico, il clima si accende per quanto accade sul prato verde: in primis, per gli episodi da moviola.

Il primo si verifica dopo soli 3' di gioco, quando Douglas Costa disegna un cross dalla destra che impatta su Ashley Young : proteste bianconere che chiedono un tocco di mani, Guida lascia correre.

Al 12' episodio nell'area di rigore della : la sfera impatta prima sulla coscia poi e sul braccio di Bonucci - attaccato al corpo - sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra, ma anche in questo caso l'arbitro fa proseguire.

Altre squadre

Al minuto 80, invece, Daniele Padelli si fa espellere dalla panchina: all'origine del rosso sventolato da Guida, proteste verso il direttore di gara dopo un fallo di Brozovic su Matuidi.

Seguono aggiornamenti.