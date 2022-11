Mourinho squalificato per due turni: “Atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro”

José Mourinho è stato fermato per due turni dopo l’espulsione rimediata in Roma-Torino: “Epiteto gravemente offensivo all’arbitro”.

E’ costata cara a José Mourinho l’espulsione rimediata nei minuti finali di Roma-Torino, match valido per il quindicesimo turno del campionato di Serie A.

Il tecnico lusitano è stato allontanato all’89’ dalla sua panchina dall’arbitro Rapuano, poiché aveva protestato con veemenza dopo un’ammonizione inflitta a Tahirovic, poiché riteneva che ad inizio azione ci fosse un fallo ai danni di Paulo Dyaba.

Ebbene il Giudice Sportivo ha stabilito che Mourinho, a causa della sua condotta, dovrà rispettare due turni di squalifica. Lo si evince dal comunicato ufficiale con il quale sono stati ufficializzati gli squalificati a seguito dei fatti dell’ultimo turno del torneo.

“Per avere, al 44° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti del’Arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo”.

A causa di tale squalifica, Mourinho non potrà quindi accomodarsi in panchina per le sfide con Bologna (all’Olimpico) e Milan (al Giuseppe Meazza) in programma ad inizio gennaio 2023.