Mourinho in Italia: quando sarà presentato come nuovo allenatore della Roma

José Mourinho è pronto per intraprendere la nuova avventura alla Roma: oggi l'arrivo a Roma, poi la presentazione prevista per lunedì 5 luglio.

Ormai manca poco affinché parta la nuova era Mourinho sulla panchina della Roma: lo 'Special One' è il prescelto per riportare i giallorossi in Champions League e, magari, provare ad inserirsi nella lotta per lo Scudetto.

Obiettivo difficile ma non impossibile secondo il portoghese, da sempre abituato alle grandi sfide e ad andare oltre i propri limiti: la piazza romana è in fermento dallo scorso 4 maggio, quando venne annunciato l'ingaggio di uno dei tecnici più vincenti del panorama calcistico europeo in sostituzione di Paulo Fonseca.

L'attesa è tutta per la conferenza stampa di presentazione e per conoscere il modo con cui si presenterà al mondo romanista: il 2 giugno 2008 esordì con un leggendario "Ma io non sono un pirla" alla prima uscita da tecnico dell'Inter, poi portata sul tetto d'Europa.

MOURINHO ALLA ROMA: QUANDO CI SARA' LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE

José Mourinho è impegnato nella collaborazione con 'The Sun' e 'talkSPORT' con cui sta commentando gli Europei itineranti nel ruolo di editorialista e podcaster ma, a breve, si dedicherà anima e corpo alla causa della Roma.

Il portoghese è atteso in Italia nel primo pomeriggio di oggi e proprio in questi minuti si sta imbarcando da Lisbona per raggiungere la capitale italiana. Sono già emersi i primi dettagli relativi alla conferenza stampa di presentazione: l'evento dovrebbe tenersi lunedì 5 luglio nello scenario di Terrazza Caffarelli a Roma, prima di dare il via alla stagione giallorossa in occasione del raduno fissato per martedì 6 luglio a Trigoria.