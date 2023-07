Dopo un tira e molla durato mesi, adesso arriva l'ufficialità: Mount è un nuovo rinforzo per il Manchester United di Ten Hag.

Giorni di trattativa estenuante, con il Chelsea che ha provato a fare muro, ma alla fine ha ceduto: Mason Mount è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United.

L'inglese è stato fortemente voluto da Ten Hag, che ha chiesto alla dirigenza uno sforzo per avere il giocatore disponibile per l'inizio del ritiro.

Per quanto riguarda le cifre, i Red Devils dovrebbero aver sborsato circa 60 milioni di sterline (a cui andrebbero aggiunti 7-8 milioni di bonus) per convincere i Blues a lasciar partire l'esterno offensivo.

L'ufficialità è arrivata in mattinata, con un video postato su tutti i social in cui si vede il giocatore, ripreso sempre di profilo, che indossa la nuova maglia dei Red Devils. Indosserà la numero 7 di George Best, Eric Cantona, David Beckham e Cristiano Ronaldo.

Insomma, lo United batte un grande colpo di mercato e si assicura fino al 2028, con opzione per il rinnovo fino al 2029, uno dei giocatori più importanti della Premier, tra quelli che erano sul mercato.