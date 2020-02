Monopoli, Jefferson e Scienza da film: come Aristoteles e Canà

Simpatico siparietto tra Jefferson e Scienza che hanno imitato i celebri Aristoteles e Canà: l'attaccante brasiliano ha segnato in Monopoli-Bari.

'L'allenatore nel pallone' è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio e cinema, una pietra miliare che ha portato alla ribalta la figura di Oronzo Canà, interpretato da Lino Banfi.

Celebre è la scena in cui il tecnico della Longobarda canta una canzone per rincuorare Aristoteles, il bomber della squadra che poi risulterà decisivo per la conquista della salvezza: ebbene, in quel di Monopoli hanno avuto la brillante idea di inscenare quello storico momento.

Protagonisti l'attaccante brasiliano Jefferson (ex Latina e Monza) e l'allenatore dei pugliesi, Giuseppe Scienza, che si sono dilettati in questo siparietto pubblicato dal Monopoli sui suoi profili social.

Un'interpretazione che a Jefferson ha portato fortuna: suo infatti il goal del momentaneo vantaggio del Monopoli sul Bari, poi capace di agguantare il 2-2 nell'ultimo turno del girone C di Serie C. Chissà che anche in futuro non possano esserci nuovi riferimenti cinematografici per spingere i biancoverdi verso un sogno chiamato Serie B, più che possibile alla luce del terzo posto in classifica, a tre lunghezze proprio dai 'Galletti'.