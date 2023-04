La FIFA ha deciso di togliere l'organizzazione al Perù per problemi nel completamento delle infrastrutture. Il Mondiale si gioca a novembre.

Mondiali giovanili e rispettive organizzazioni nel caos. Dopo la notizia del Mondiale Under 20 tolto all'Indonesia, arriva anche quella del cambio di sede per il Mondiale Under 17. Inizialmente previsto in Perù, il torneo giovanile non verrà disputato nel paese sudamericano.

Previsto tra novembre e dicembre, il Mondiale Under 17, al pari di un torneo Under 20 che non ha ancora un sostituto nonostante si giochi il mese prossimo non verrà disputato in Perù per problemi organizzativi a Lima e dintorni, come evidenziato e ufficializzato dal presidente FIFA, Gianni Infantino.

"La decisione è stata presa data l'incapacità del paese ospitante di adempiere ai propri impegni per il completamento delle infrastrutture necessarie per organizzare il torneo" ha evidenziato la FIFA nel suo comunicato. "Nonostante un rapporto di lavoro molto positivo tra FIFA e FPF (la federcalcio peruviana, ndr), è stato stabilito che non c'è tempo sufficiente per garantire l'investimento richiesto e completare il lavoro necessario con il governo peruviano prima della data di inizio del torneo. La FIFA desidera esprimere i suoi ringraziamenti alla FPF per i suoi sforzi e rimane aperta all'organizzazione di una competizione in Perù in futuro".

Il Perù avrebbe dovuto ospitare la competizione nel 2021, rinviata perà a causa della pandemia di Covid. Il piano sarebbe stato quello di vedere il torneo in cinque città diverse: oltre alla capitale Lima anche Piura, Chiclayo, Trujilo e Moquegua.