Modric confessa: "Mi immaginavo al Milan, il rigore contro la Juve c'era"

Modric torna sul discusso episodio del rigore contestato da Buffon e confessa la passione per il Milan: "Quello vero manca all'Italia e all'Europa".

Nella lunga intervista concessa da Luka Modric a 'La Gazzetta dello Sport' in occasione dell'uscita della sua autobiografia in il centrocampista croato racconta il rapporto col nostro Paese.

A partire dalla simpatia che Modric nutre da sempre per il , club che un paio di anni fa sembrava peraltro vicinissimo al suo acquisto.

"Boban era un mio idolo e papà, quando ero piccolo, mi comprò una tuta rossonera. Mi immaginavo calciatore del Milan ma è andata diversamente... e quando arrivi al Real è difficile pensare di andare altrove. Se a Madrid le cose non fossero andate bene, mi sarei certamente visto bene in . Ma la priorità è sempre stata Madrid. Vorrei finire la carriera al Real, ma dipenderà anche dalla società. Vi guardo e sono dispiaciuto per il Milan. Il vero Milan manca all’Italia e all’Europa".

"Mi sono sempre piaciuti i giocatori di stile. Totti, Del Piero, Pirlo. Ora ci sono giovani che promettono molto, su tutti Zaniolo , talento puro. Anche Sensi è molto interessante, poi mi piacciono Insigne, il Papu Gomez, Ribery e Bennacer".

Modric insomma non disdegna uno sguardo alla Serie A dove secondo il regista del brilla la stella di Zaniolo.

Non può mancare ovviamente la domanda sul tanto discusso rigore in Real Madrid- che fece infuriare Buffon e sancì l'eliminazione dei bianconeri dalla .

" Io ho solo detto che per me il rigore c’era. Lucas Vazquez è stato spinto quando stava calciando da pochi passi. Che senso avrebbe avuto simulare? Poi ho vissuto situazioni simili e capisco chi protesta, ma non dovrebbero esserci differenze tra un rigore al 30’ e al 95’. A Buffon, comunque, auguro tutto il bene: è un grande».

Modric spende parole dolcissime anche per l'ex compagno Cristiano Ronaldo , oggi stella proprio della Juventus.

"Al Real ci è mancato per i goal e il carattere: Cristiano vuole sempre vincere, ci motivava e ci faceva reagire. Come persona poi è da 10 e lode, ha un cuore grande, è sempre pronto ad aiutare chi ha bisogno".

