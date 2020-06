Modric e la finale di Champions con la Juventus: "Zidane ci svelò il punto debole"

Il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, ricorda: “La Juve soffriva il contropiede. Era lì che era vulnerabile”.

Quella del 3 giugno 2017 è stata una delle giornate più amare della storia recente della . Poco più di tre anni fa infatti, la compagine bianconera scese in campo al Millenium Stadium di con l’obiettivo di tornare dopo molti anni sul tetto d’Europa, ma venne travolta da un capace di imporsi per 4-1.

Tra i grandi protagonisti di quella partita ci fu anche Luka Modric che, nella sua autobiografia ‘A modo mio’ ha ricordato come la di Allegri arrivò a quella finale di con i galloni di grande favorita.

“La Juventus era stata spettacolare in Europa in quella stagione. Fino alla finale aveva subito soltanto due gol e ne aveva segnati ventuno, praticamente due a partita. Per questo era la favorita. Anche il suo dominio in è senza eguali: giungeva a Cardiff dopo sei scudetti consecutivi. Erano arrivati in finale anche nel 2015, ma l’avevano persa contro il ”.

Il Real Madrid si presentò a Cardiff da squadra campione d’Europa in carica e quindi la voglia di riconfermarsi era grandissima.

“Il Real aveva centrato per l’ultima volta l’accoppiata titolo nazionale-titolo di campione d’Europa nel 1958. Avevamo quindi l’opportunità di porci al fianco della fantastica generazione di Di Stéfano: per questo era importante per noi vincere entrambe le competizioni, dopo cinquantanove anni. E non solo. Prevalere sulla Juventus avrebbe significato per il Real difendere il titolo di campione d’Europa per la prima volta nella storia. Insomma, eravamo più che motivati”.

Modric ha ricordato quanto importanti furono in quell’occasione le intuizioni di Zinedine Zidane.