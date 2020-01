Milan-SPAL: dove vederla in tv e streaming

Il Milan sfida la SPAL negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli affronta la di Leonardo Semplici negli ottavi di finale di Coppa . I rossoneri iniziano ora la loro avventura nel torneo, mentre gli emiliani si sono qualificati battendo prima la Feralpisalò per 3-1 nel Terzo Turno, quindi travolgendo il per 5-1 nel Quarto Turno. La vincente della sfida fra Milan e SPAL affronterà poi il nei quarti di finale.

L'ultima partecipazione degli estensi agli ottavi di finale di risale al lontano 1962: in quell'occasione la formazione biancazzurra passò il turno, mentre fu eliminata nelle precedenti 2 occasioni in cui disputò gli ottavi. I rossoneri non vengono estromessi dagli ottavi di Coppa Italia dal 2008, quando furono battuti dalla . Da allora hanno sempre staccato il pass per i quarti.

Il bilancio dei 5 precedenti in Coppa Italia fra le due squadre vede 4 vittorie del Diavolo e un'unica affermazione della SPAL, risalente al 10 settembre 1978. In quell'occasione la squadra guidata da Caciagli superò 3-1 al Mazza i rossoneri di Liedholm andando a segno 2 volte con Pezzato e una volta con Gibellini. Di Aldo Maldera l'unica marcatura rossonera.

Il Milan ha sollevato 5 volte il trofeo nella sua storia, l'ultima nel 2003, mentre in 9 occasioni si è piazzato in 2ª posizione. La SPAL invece ha come miglior piazzamento nel torneo il 2° posto della stagione 1961/62, quando gli emiliani arrivarono fino alla finale, venendo battuti poi a dal per 2-1.

L'ex rossonero Mattia Valoti è al momento il miglior marcatore della SPAL nel torneo con 2 goal segnati. Il centrocampista del Milan Franck Kessié ha nei biancazzurri la sua vittima preferita in carriera con 3 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MILAN-SPAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-SPAL

Milan-SPAL Data: 15 gennaio 2020

15 gennaio 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Rai Due

Rai Due Streaming: Rai Play

ORARIO MILAN-SPAL

Milan-SPAL si disputerà il pomeriggio di mercoledì 15 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Davide Ghersini della sezione di Genova, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 6° confronto fra le due formazioni in Coppa Italia.

La partita Milan-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in chiaro in diretta televisiva dalla Rai e andrà in onda su Rai Due (canali 2 e 502 HD del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà curata da Federico Calcagno.

Tifosi e appassionati avranno anche la possibilità di vedere Milan-SPAL in diretta mediante Rai Play. Sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma su pc e notebook, mentre su dispositivi mobili come tablet e smartphone occorrerà scaricare l'applicazione gratuita per sistemi iOS e Android.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà da vicino la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Milan-SPAL. Collegandovi con il sito potrete seguire la diretta testuale della gara, con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto dal prepartita, con le formazioni ufficiali, fino al fischio finale. Terminato il match troverete sul sito le dichiarazioni più importanti rilasciate dai due allenatori e dai protagonisti sul campo.

Turnover moderato per Pioli, con il Milan che ha nella Coppa Italia uno dei suoi obiettivi stagionali. Il modulo sarà ancora il 4-4-2, che ha dato ottimi frutti a . In attacco riposerà Ibrahimovic: spazio dal 1' a Piatek in coppia con Rafael Leão. A centrocampo sarà confermato in regia Bennacer, che sarà affiancato da Krunic. Sulle due fasce potrebbero agire invece Castillejo a destra e Bonaventura a sinistra. Dietro debutto da titolare per il danese Kjaer, che affiancherà in mezzo capitan Romagnoli, mentre i due esterni bassi dovrebbero essere Conti a destra e Theo Hernández sulla corsia mancina. K.o. Gianluigi Donnarumma, fra i pali giocherà il fratello Antonio, con l'ultimo arrivato Begovic che si siederà in panchina. Calabria e Ricardo Rodríguez non ci saranno per infortunio, mentre Musacchio e Calhanoglu non sono stati convocati.

Semplici dovrà fare a meno dell'ex Petagna, fermato da un affaticamento all'adduttore. Il tandem d'attacco sarà dunque composto dall'altro ex Paloschi e da Floccari. In mediana i due esterni dovrebbero essere Strefezza a destra e Igor a sinistra, mentre in mezzo Valdifiori farà il regista, con Murgia e il nuovo acquisto Dabo ai suoi lati come mezzali. In porta giocherà il portiere titolare Berisha, con Salamon, Vicari e Tomovic a comporre la linea a tre difensiva.

MILAN (4-4-2): A, Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rafael Leão, Piatek.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Dabo, Igor; Paloschi, Floccari.