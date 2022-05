Il Milan ritrova Florenzi: infortunio alle spalle, è recuperato

Il Milan potrà contare su un’importante arma in più nelle ultime decisive partite di campionato: Alessandro Florenzi.

L’estero rossonero, che ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro lo scorso 4 aprile occasione della sfida contro il Bologna, si è ormai messo alle spalle il problema che lo ha tenuto fuori dai giochi per un mese e che lo ha costretto a saltare le gare contro Torino, Genoa, Lazio e Fiorentina.

Come riportato da ‘Sky’ infatti, Florenzi ha ripreso ad allenarsi a pieno regime con il gruppo ed è già da considerarsi abile ed arruolabile.

Salvo sorprese infatti, il suo nome dovrebbe essere inserito nella lista dei convocati per per il match valido per il 36° turno in programma domenica sul campo del Verona.

Florenzi è stato operato lo scorso 6 aprile, dopo aver riportato una ‘lesione del menisco interno’.