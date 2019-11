Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: gioca Bonaventura, out Mertens

Nel tridente con Suso e Piatek c'è Bonaventura. Krunic confermato. Nel Napoli c'è Elmas a sinistra, davanti Insigne-Lozano. Out Fabian e Manolas.

Le formazioni ufficiali di - :

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Bonaventura. All. Pioli

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski, Elmas; Lozano, Insigne. All. Ancelotti

Il Milan si schiera con il 4-3-3, nel quale è Bonaventura ad agire come esterno sinistro d'attacco nel tridente completato da Suso e Piatek. In mezzo al campo c'è ancora Krunic, nuovamente preferito da Pioli a Kessié. In difesa torna Musacchio dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle scorse settimane. Terzino destro è Conti, che vince dunque il ballottaggio con Calabria.

Napoli con il consueto 4-4-2 e la coppia offensiva Insigne-Lozano: fuori dunque Mertens, che inizialmente parte dalla panchina. Elmas gioca, non al posto di Callejon ma di Fabian Ruiz, e partendo dalla sinistra. Out anche Manolas, che lascia il posto a Maksimovic. A sinistra c'è Hysaj.