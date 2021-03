Milan-Napoli, le pagelle: male Leao, muro Koulibaly

Serata negativa per Calhanoglu e Leao, male anche Castillejo e Krunic, Koulibaly e Tomori insuperabili. Zielinski ispirato, Politano decisivo.

PAGELLE MILAN

DONNARUMMA 6,5 - Si rende autore di un paio di interventi importanti, non ha grandi colpe sul goal subito.

DALOT 5 - Il portoghese, tra i migliori a Verona e autore di una buona prestazione anche a Manchester, vive una serata difficile con un cliente scomodo come Insigne e ha sulla coscienza il pallone perso da cui nasce il goal del vantaggio del Napoli.

TOMORI 7 - Insuperabile nell’uno contro uno, provvidenziale nelle chiusure: per distacco il migliore tra i rossoneri.

GABBIA 5,5 - Schierato a sorpresa da Pioli, prova a mantenere alta la concentrazione ma è in ritardo nella lettura sul goal di Politano.

HERNANDEZ 5,5 - Prestazione sottotono per il terzino francese, che spinge con poca lucidità e si fa scappare Politano nell’azione che decide la partita.

TONALI 6,5 - E’ chiamato ad un gran lavoro tattico, sia in fase di costruzione (con Pioli che gli chiede di scalare tra i centrali) sia in fase difensiva, per chiudere le linee di passaggio agli azzurri.

KESSIE 5,5 - Meno brillante che in altre occasioni, non riesce a ripetere la scintillante performance di Manchester. (67’ MEITE 6 - Fa rifiatare Kessié, mettendosi a far legna a centrocampo).

CASTILLEJO 5 - Mai incisivo in fase offensiva, si fa anticipare in maniera netta da Hysaj in occasione del goal dell’1-0 (60’ SAELEMAEKERS 5,5 - Il dinamismo non gli manca ma il suo ingresso non aumenta la pericolosità del Milan sulla fascia destra).

CALHANOGLU 5 - Al rientro dal probema muscolare che lo aveva costretto a saltare le ultime tre partite dei rossoneri, si dimostra ancora lontano dalla migliore condizioni. Opaco. (60’ BRAHIM DIAZ 6 - Si fa notare per un paio di guizzi intressanti, gli manca la giocata decisiva negli ultimi metri).

KRUNIC 5 - A sinistra sembra un pesce fuor d’acqua, cerca di dare una mano in fase di non possesso ma chiude comunque al di sotto della sufficienza. (60’ REBIC 5 - Entra e offre subito a Leao un pallone solo da spingere in porta, si muove su tutto il fronte ma senza riuscire ad avere chance per colpire. Nel finale si fa espellere per proteste).

LEAO 5 - Continua nel suo digiuno realizzativo che dura ormai da oltre due mesi, sciupa la palla dell’1-1 rimarcando nuovamente l’importanza dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic. (79’ HAUGE sv).

PAGELLE NAPOLI

OSPINA 6,5 - Presente sui tentativi rossoneri, il colombiano gestisce bene anche il pallone coi piedi in fase di costruzione e disimpegno.

DI LORENZO 6 - Più bloccato del solito, contiene le sfuriate di Theo Hernandez e del subentrato Rebic (finchè il croato ha agito a sinistra). E pazienza se la fase offensiva viene messa in naftalina.

MAKSIMOVIC 5,5 - Gettato nella mischia dall'inizio causa emergenza, fatica nelle chiusure e rimedia anche un giallo.

KOULIBALY 7 - Pulito e concentrato, un muro. Segnali di crescita post-Covid dopo un rientro non proprio al top.

HYSAJ 6,5 - Si propone con generosità e avvia l'azione del goal partita, peccato per qualche scelta rivedibile e condizionata dal dover rientrare sul destro.

FABIAN RUIZ 6,5 - Ordinato e tatticamente sul pezzo: se mediano/play dev'essere, promosso.

DEMME 6 - Solito animo gladiatorio: il motorino Diego corre, tampona e accompagna. (80' BAKAYOKO 5 - Un suo intervento in area su Theo non viene punito da Pasqua).

POLITANO 6,5 - Dà fastidio a Theo sfruttando la sua rapidità, poi il destro strozzato che vale lo 0-1 con cui il Napoli sbanca San Siro. (80' MARIO RUI sv).

ZIELINSKI 6,5 - Appare ispirato e accende la trequarti: suo l'assist per il goal di Politano.

INSIGNE 6,5 - Pur senza lasciare il segno, il 24 azzurro fornisce qualità e si sacrifica in copertura. Altra prova da capitano. (75' ELMAS sv).

MERTENS 5 - 'Ciro' si conferma fuori forma: pochi palloni toccati e zero lampi. (59' OSIMHEN 6 - In netto progresso dopo il calvario di guai fisici, tiene su e dà profondità alla squadra).

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6,5; Dalot 5, Tomori 7, Gabbia 5,5, Hernandez 5,5; Tonali 6,5, Kessié 5,5 (67’ Meite 6); Castillejo 5 (60’ Saelemaekers 5,5), Calhanoglu 5 (60’ Brahim Diaz 6), Krunic 5 (60’ Rebic 5); Leao 5 (79’ Hauge sv).

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6, Maksimovic 5,5, Koulibaly 7, Hysaj 6,5; Fabian Ruiz 6,5, Demme 6 (80' Bakayoko 5); Politano 6,5 (80' Mario Rui sv), Zielinski 6,5 (75' Elmas sv), Insigne 6,5; Mertens 5 (59' Osimhen 6).