Milan-Modena dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda amichevole stagionale per il Milan che affronta il Modena: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

MILAN-MODENA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Modena

Milan-Modena Data: 24 luglio 2021

24 luglio 2021 Orario: 17.00

17.00 Canale tv: MilanTV, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251 satellite)

MilanTV, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251 satellite) Streaming: MilanTV, Sky Go

Ha lasciato buone indicazioni a Stefano Pioli la prima amichevole stagionale disputata contro la Pro Sesto, sommersa con sei reti: per il Milan è già tempo di tornare in campo per la sfida al Modena.

Altro confronto con una formazione di Serie C per Romagnoli e compagni, freschi di nuovi annunci sul mercato: sono ufficiali gli ingaggi di Giroud e Ballo-Touré, oltre al ritorno di Brahim Diaz in prestito biennale dal Real Madrid.

Impegno stimolante contro una squadra che ha chiuso al quarto posto nel girone B della Serie C: la corsa verso la promozione dei 'Canarini' si è interrotta al primo turno della fase nazionale dei playoff per mano dell'Albinoleffe.

Milan-Modena calendarizzata dopo che, in un primo momento, sembrava potersi concretizzare l'ipotesi di un big match tra il 'Diavolo' e la Juventus, eventualità naufragata col passare dei giorni.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Milan-Modena: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO MILAN-MODENA

Milan-Modena si giocherà sabato 24 luglio 2021 nel centro sportivo di Milanello, a Carnago in provincia di Varese. Così come accaduto per l'amichevole precedente, anche questa sarà chiusa al pubblico. Calcio d'inizio fissato per le ore 17.

Milan-Modena sarà trasmessa in diretta su su Milan TV, il canale tematico rossonero, reperibile sia su Sky che su DAZN. L'alternativa è quella di seguire il match proprio su Sky, ma ai canali Sky Sport Calcio e sul numero 251 del satellite.

La partita tra Milan e Modena sarà trasmessa in diretta streaming da Milan TV, disponibile sull'app DAZN, scaricabile su smartphone o tablet o disponibile collegandosi al sito da pc o notebook. Partita reperibile anche su Sky Go, con le stesse modalità.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Daniel Maldini; Leão. All. Pioli

MODENA (4-3-3): Gagno; Maggioni, Pergreffi, Baroni, Renzetti; Duca, Nelli, Di Paola; Mosti, Costantino, Marotta. All. Tesser