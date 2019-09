Milan, cori a Kessié: nessuna traccia sui referti di arbitro e Procura

Sul referto arbitrale e della Procura Federale non c'è traccia dei cori razzisti indirizzati a Franck Kessié durante Verona-Milan.

Potrebbe finire in una bolla di sapone la vicenda che ha visto protagonisti i tifosi più caldi del durante il match perso al 'Bentegodi' contro il e che interessa Franck Kessié, bersagliato dai 'buu' in più di una singola circostanza.

Episodi che però, come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport', non sono presenti né sul referto arbitrale né su quello stilato dalla Procura Federale. In sostanza: quei fischi assordanti non erano indirizzati al giocatore ivoriano secondo quanto riferito da chi era presente allo stadio.

Oggi ci sarà la decisione del Giudice Sportivo che, con uno scenario del genere, difficilmente annuncerà un supplemento d'indagine come invece era avvenuto per il trattamento riservato a Romelu Lukaku dalla tifoseria sarda nel corso di - del 1 settembre.

Sia Verona che Milan hanno fatto sentire la propria voce con dei comunicati esattamente opposti: i rossoneri hanno ringraziato coloro che hanno manifestato sostegno nei confronti di Kessié, gli scaligeri invece hanno precisato che quei fischi erano il risultato della delusione per alcune decisioni arbitrali non particolarmente gradite.