Milan, razzismo su Kessiè: "Grazie a tutti per il supporto"

Il esce vittorioso dalla sofferta trasferta di , dove Franck Kessiè ha dovuto digerire l'ennesimo episodio di razzismo. Il club rossonero ringrazia tutti i club che hanno mostrato la loro solidarietà nei confronti del centrocampista africano.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Questo il comunicato del Diavolo il giorno dopo la trasferta veneta:

We want to thank all the clubs and football fans who showed their support for Franck Kessié.

Throughout our history, we've always honoured the values of Sport. That's why we condemn, once again, all forms of racism and discrimination: football should not divide but unite people. pic.twitter.com/TgpdeaBRbX