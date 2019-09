Milan, confronto Giampaolo-Paquetà: niente multa per il brasiliano

Oggi pomeriggio Giampaolo ha parlato con Paquetà a Milanello dopo la storia pubblicata su Instagram. Il giocatore non verrà multato dal club.

Il caso, ammesso ci sia mai stato, è già rientrato al dove martedì c'è stato un sereno confronto tra Marco Giampaolo e Lucas Paquetà.

Il tecnico ha voluto chiarire il senso delle sue parole al giocatore e capire la storia pubblicata su Instagram da Paquetà, che aveva orgogliosamente rivendicato le proprie origini brasiliane.

Secondo quanto riporta l'ANSA, Giampaolo ha spiegato a Paquetà come la richiesta di essere 'meno brasiliano' fosse solamente un invito di natura tattica.

Il giocatore dal canto suo ha assicurato che non voleva in alcun modo mancare di rispetto all'allenatore ed in questo modo ha scongiurato la possibile multa da parte del Milan.

Il caso, insomma, è ufficialmente rientrato anche se finora Paquetà non sta trovando molto spazio con Giampaolo, tanto che anche domenica scorsa il brasiliano è stato sostituito già all'intervallo per inserire Rebic.