Milan, Paquetá rischia una multa: Instagram Story contro Giampaolo?

Il Milan potrebbe multare Paquetá che su Instagram avrebbe lanciato un messaggio a Giampaolo, che lo aveva accusato di essere "troppo brasiliano".

La gara a di Lucas Paquetá è durata appena un tempo: all'intervallo è stato sostituito dal nuovo acquisto Ante Rebic che ha dato una mano nell'assalto del poi culminato con il goal realizzato da Piatek su calcio di rigore.

Con DAZN segui Milan-Inter IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Solo i primi 45 minuti per il brasiliano che non deve essere stato felice per questa sostituzione: insoddisfazione manifestata attraverso una Instagram Story in cui ha postato un video di un suo dribbling al 'Bentegodi' con fallaccio della difesa scaligera a interrompere l'azione. Ma ciò che colpisce di più è il messaggio che l'ex Flamengo ha voluto lanciare.

"Orgoglioso di essere brasiliano".

Il riferimento sarebbe alle parole di Marco Giampaolo che lo aveva definito "un po' troppo brasiliano" per giocare sulla trequarti, dove vedrebbe meglio un attaccante con caratteristiche diverse. Una mossa che a Paquetá potrebbe costare cara.

'Tuttosport' rivela infatti che potrebbe ricevere una multa salata dal Milan, per nulla soddisfatto dell'atteggiamento tenuto dal brasiliano. Tutto a pochi giorni dal derby contro l' che ha il compito di dare il via a una definitiva rinascita, proprio come successe a parti opposte ai nerazzurri dopo il successo dello scorso 17 marzo.

Alla luce di questo scenario, sembra complicato vedere Paquetá in campo dal primo minuto, a meno che non riesca a far cambiare idea a Giampaolo nei prossimi giorni antecedenti alla stracittadina milanese.