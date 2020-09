C'è Milan-Brescia, Tonali verso il debutto con la maglia rossonera

Sandro Tonali potrebbe fare in Milan-Brescia il suo esordio in rossonero. Almeno inizialmente dovrebbe però accomodarsi in panchina.

Avrà un sapore speciale la quarta uscita stagione del . La compagine rossonera, dopo aver affrontato Novara, Monza e Vicenza, si appresta a tornare in campo per un test match importante contro un avversario di rango: il Brescia.

L’amichevole che si disputerà a Milanello servirà soprattutto da prova generale in vista della sfida dei preliminari di contro lo Shamrock Rovers, ma a renderla speciale sarà il più che probabile debutto in rossonero di Sandro Tonali.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nuovo gioiello di casa Milan non sarà tra i protagonisti della gara dall’inizio, ma dovrebbe comunque ritagliarsi il suo spazio. La sua condizione fisica non piò essere delle migliori, visto che ha solo due allenamenti con i rossoneri nelle gambe, ma l’obiettivo è quello di consentirgli di trovare al più presto una condizione accettabile.

Tonali non è stato inserito nella lista UEFA per la gara contro lo Shamrock, ma il Milan potrebbe provvedere a ridosso della partita e quindi averlo in condizione vorrebbe dire avere a disposizione un’importante pedina in più.

Scherzo del destino, Tonali, che ha preferito il Milan a molte altre pretendenti, coronando così un sogno che coltivava fin da bambino, dovrebbe quindi fare il suo esordio con la maglia rossonera addosso proprio contro quel nel quale è cresciuto e con il quale si è consacrato come uno dei più grandi talenti del panorama calcistico italiano.