Milan-Brescia dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Altra amichevole per il Milan, che sfida il Brescia a Milanello: tutto sulla gara tra rossoneri e Rondinelle e dove vederla in tv e streaming.

MILAN-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: sabato 12 settembre 2020

• Orario: 17:00

• Canale TV: Milan Tv (visibile su DAZN)

• Streaming: DAZN

Altra amichevole per il Milan di Stefano Pioli, che a Milanello sfida il Brescia appena retrocesso dalla alla Serie B. Dopo aver chiuso l'operazione che ha portato in rossonero Sandro Tonali, le due squadre si sfidano dunque sul campo per preparare al meglio la nuova stagione.

Il Milan è reduce dalle sonanti vittorie ottenute prima contro il Novara, formazione di Serie C, e poi contro altre due squadre di Serie B, ovvero le neopromosse Monza e Vicenza. Il test servirà soprattutto come prova generale in vista della prima gara ufficiale della nuova stagione: il preliminare di che vedrà Ibrahimovic e compagni opposti allo Shamrock Rovers giovedì 17 settembre.

La curiosità è che l'amichevole Milan-Brescia è stata organizzata all'ultimo momento, in quanto i rossoneri avrebbero inizialmente dovuto sfidare il : il test è invece saltato, in quanto tre giocatori gialloblù nei giorni scorsi sono stati trovati positivi al COVID-19.

Tutto su Milan-Brescia: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO MILAN-BRESCIA

L'amichevole tra Milan e Brescia è in programma a Milanello, sede del centro sportivo del club rossonero, nel pomeriggio di sabato 17 settembre. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Stefano Pioli e quella di Gigi Delneri è in programma alle ore 17.00.

Anche Milan-Brescia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Milan Tv, l'emittente ufficiale del club rossonero disponibile su DAZN. Per assistere al match in televisione sarà sufficiente essere dotati di una moderna smart e utilizzare dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick Tv, o ancora una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

L'alternativa, per gli abbonati a Milan Tv, è assistere a Milan-Brescia su Sky (l'emittente è infatti presente al canale 230 del satellite).

Milan-Brescia, come detto, sarà visibile su Milan Tv, che a sua volta è disponibile su DAZN. Per godersi la gara tra i rossoneri e le Rondinelle basterà dunque scaricarsi l'applicazione dedicata, oppure accedere al sito della piattaforma attraverso il proprio pc, il proprio smartphone o il proprio tablet.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Michelis, Duarte, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Maldini; Colombo. All. Pioli