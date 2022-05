Sorrisi per Mihajlovic: è stato dimesso dall'ospedale

Sinisa Mihajlovic ha lasciato l'Ospedale Sant'Orsola dopo oltre un mese. Il tecnico del Bologna, infatti, torna a Roma dalla famiglia in attesa di riabbracciare il Bologna per le ultime tre gare di campionato. Un torneo in cui è stata nuovamente raggiunta la salvezza.

Ricovero terminato per Mihajlovic, che si unirà al Bologna nei prossimi giorni: come evidenziato dalla società felsinea, l'ex mister di Torino e Milan è stato dimesso in buone condizioni generali. Segnali confortanti dopo il nuovo ingresso in ospedale a fine marzo per una possibile insorgenza legata alla leucemia.

L'articolo prosegue qui sotto

Mihajlovic, che combatte con una leucemia acuta mieloide dal 2019, aveva annunciato in conferenza stampa lo scorso marzo di doversi sottoporre nuovamente ad alcune cure. Il Bologna ha giocato per lui, al massimo delle proprie potenzialità: dieci punti in sei gare.

Il Bologna non ha più perso, battendo a sorpresa l'Inter in un match che può essere decisivo per il titolo, fermando anche Juventus e Roma. Insomma, una striscia incredibile che ha portato alla salvezza e fatto sorridere Mihajlovic dall'ospedale.

53 anni, Mihajlovic lavora in Italia da ormai trent'anni: come giocatore ha vinto tutto, prima di guidare diverse squadre in Serie A tra Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino e ovviamente Bologna. In rossoblù dal 2019, aveva guidato i felsinei anche nel 2008/2009.