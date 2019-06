Messi svela: "Io, Suarez e Neymar abbiamo un gruppo whatsapp. I tre Sudacas"

L'argentino ha svelato che il compagno di squadra e l'ex Barcellona conversano spesso via smartphone.

Si parla nuovamente, un giorno sì e l'altro pure, di un possibile ritorno di Neymar al . Due stagioni senza infamia, vista la mole di reti in , ma senza la lode europea ed eventualità blaugrana da non scartare per un team Valverde ancora a caccia di gloria continentale dopo diverse stagioni deludenti.

Chissà se ad aiutare Neymar possa essere proprio Messi, che da quando il brasiliano è partito non è riuscito ad alzare la al cielo e nemmeno avvicinarsi minimamente all'ultimo atto della competizione. Coutinho ha deluso alla pari di Dembelè, Griezmann non arriverà. Ed ecco dunque il gruppo whatsapp.

A Fox Sports , Messi ha svelato che parla ancora costantemente con Neymar:

"Abbiamo un gruppo whatsapp, io, Suarez e Neymar. Lui è un fenomeno, continuamo a parlare".

Messi ha svelato che con l'amico brasiliano e quello uruguagio c'è un continuo dialogo:

"Il nostro gruppo ha a che fare con il Sud America, anche se non ricordo esattamente il nome. I Tre Sudacas, o qualcosa del genere...".

Se Messi ha continuato a brillare anche senza Neymar, innalzandosi nuovamente tra i favoriti per il prossimo Pallone d'Oro, dopo la partenza del brasiliano a faticare è stato Suarez, mai decisivo in Champions e sotto tono anche in campionato nonostante la solita mole di reti per il Barcellona.

Negli ultimi giorni le voci provenienti dalla hanno messo in mostra il dubbio relativo a Griezmann, proprio da parte dello stesso Messi, decisamente influente per le operazioni di calciomercato del Barcellona.

Un ritorno di Neymar invece, sarebbe accolto positivamente dall'argentino. Alla fin fine però sarà il Barcellona a dover decidere, provando a convincere il magari inserendo Coutinho nella trattativa.