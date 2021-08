Messi al PSG, ci siamo: visite mediche lunedì a Parigi

Lionel Messi è sempre più vicino al PSG. Dopo i saluti ricchi di emozione al Barcellona, 'La Pulga' raggiungerà lunedì con un volo privato Parigi, dove definerà gli ultimi dettagli del contratto e si sottoporrà alle visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club.

Intanto il numero 10 argentino ha voluto salutare anche sui social i tanti tifosi blaugrana a lui affezionati.

"Mi sarebbe piaciuto andare via in un modo diverso, - ha scritto - anche se so che un addio non è mai piacevole... Mi sarebbe piaciuto restare qui, ho fatto tutto con quell'obiettivo ma purtroppo non è accaduto. Non ho parole per ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in tutti questi anni al Barcellona. I nostri tifosi, i quali mi hanno donato tutto il loro affetto e che ho provato a ricambiare danto tutto per questa maglia. Vado via ma questo non è un addio, solo un arrivederci. Viva il Barça!!!".