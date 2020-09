Messi torna a regalare magie: primi goal nell'era Koeman

Lionel Messi è stato protagonista assoluto nell’amichevole giocata dal Barcellona contro il Girona. Per lui anche una doppietta.

Messo alle spalle quello che è forse stato il momento più difficile della sua carriera, Lionel Messi è tornato a fare ciò che gli riesce meglio: regalare magie in campo.

Il fuoriclasse argentino, che nelle scorse settimane aveva annunciato l’intenzione di lasciare il , prima di tornare sui suoi passi, è tornato a vestire una maglia da titolare in una sfida dei blaugrana e l’ha fatto in occasione di un’amichevole contro il .

Messi, dopo una primissima fase di partita giocata a ritmi non elevatissimi, al 45’ è salito in cattedra realizzando lo straordinario goal che è valso il momentaneo 2-0 (di Coutinho la rete che ha aperto le marcature). Servito fuori area, prima si è girato su se stesso eludendo il tentativo di intervento di un avversario e poi ha lasciato partire un sontuoso destro a giro con il pallone che prima ha toccato il palo interno alla sinistra del portiere immobile, poi si è insaccato in rete.

Nella ripresa, dopo che il Girona ha accorciato le distanze, Messi ha trovato la doppietta personale al 51’ con un altro tiro da fuori area, questa volta di sinistro, deviato da un difensore avversario.

Altre squadre

Per Messi si è trattato delle prime reti dell’’Era Koeman’, mentre non è sceso in campo Luis Suarez che è ancora in attesa di conoscere in maniera definitiva il suo futuro.