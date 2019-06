Messi svela: "Mio figlio esulta ai goal del Real Madrid"

Il fuoriclasse argentino ha raccontato che il secondogenito Mateo ha una passione per il Madrid: "E festeggia di più per infastidire il fratello".

Non sempre il tifo calcistico rimane lo stesso in famiglia. Anzi, molto spesso un figlio decide di tifare la squadra opposta rispetto a quella sostenuta dal padre. O quella per cui il proprio genitore gioca a livello professionistico. Chiedere a Lionel Messi, campionissimo del .

Intervistato da Tyc Sports, infatti, Messi ha raccontato che in famiglia non tutti tifano per il Barcellona anzi. Il secondogenito Mateo, ha un debole proprio per i rivali del . In attesa di capire se in futuro la sua diventerà proprio una fede opposta a quella del padre.

Thiago Messi per il Barcellona, Mateo per il Real Madrid:

"Thiago non si perde una partita, e anche Mateo ama il calcio, indossa magliette di ogni squadra. A volte la televisione è accesa e lui esulta per i gol del Real Madrid. Thiago si arrabbia e Mateo continua a festeggiare proprio per infastidirlo".

In più Mateo Messi non ha ovviamente ben chiaro (ha 4 anni), le dinamiche del mondo dei grandi, tanto da aver spiazzato il padre:

"Una volta stavamo giocando in casa e mi ha detto: Tu sei il Barcellona e io sono il , perché ti batterò".

La semifinale di Champions è una ferita ancora aperta e recentissima per Messi senior, ricordatagli però con innocenza assoluta da parte del secondogenito. Il fuoriclasse argentino per ora dovrà accettare l'inevitabile: in famiglia non tutti adorano il Barcellona come lui.