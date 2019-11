Messi e Dybala invitati a casa dello sceicco: c'è Elche-Almeria

Messi, Dybala ed altri giocatori dell’Argentina, sono stati invitati da Turki-Al-Sheik per assistere ad Elche-Almeria.

Prima la gioia per la vittoria, seppur solo in amichevole contro il , poi la possibilità di essere ospitati da uno sceicco.

Gli ultimi giorni sono stati diversi dal solito per Leo Messi (che contro i verdeoro ha realizzato il goal vittoria) e alcuni giocatori dell’, tra i quali anche gli ‘italiani’ Dybala e De Paul.

I tre, insieme ad Aguero e Lo Celso sono stati invitati a casa di Turki Al-Sheik per assistere ad Elche-Almeria, una partita di Secunda Division.

Un parterre straordinario per una sfida non certamente di cartello, ma d’altronde rifiutare è un’impresa complicata se il padrone di casa è il proprietario di una delle squadre in questione. Turki Al-Sheik è infatti il presidente dell’Almeria, una compagine che milita nella seconda serie iberica e che nelle ultime dieci uscite è riuscita a vincere una sola gara.

La presenza dei fuoriclasse argentini non ha portato grandissima fortuna, visto che la sfida con l’Elche si è chiusa solo sull’1-1, ma è comunque servita a Turki Al-Sheik per cementare la sua amicizia con Messi. Lo sceicco non ha infatti mai nascosto di voler acquistare tra qualche anno il campionissimo del .