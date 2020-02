Messi chiama Lautaro: "È spettacolare e impressionante"

Messi lancia messaggi al Barcellona, spendendo parole importanti per Lautaro Martinez: "Diventerà un grande giocatore". E su Neymar: "Si è pentito".

In casa si preannunciano grandi cambiamenti nei prossimi anni, a partire dagli uomini. Tira sempre più aria di rinnovamento e di nuovi acquisti: tra questi c'è sempre il nome di Lautaro Martinez, accostato con forza ai blaugrana.

Sul possibile acquisto dell'attaccante dell' si è espresso anche Lionel Messi, in un'intervista rilasciata al 'Mundo Deportivo'. Parole di elogio per il compagno d'attacco in nazionale, con cui spera di condividere il campo anche a livello di club.

"Lautaro è spettacolare, impressionante, diventerà un gran giocatore e lo sta dimostrando. È bravo nell’uno contro uno, segna molto, si muove bene in area. Ha qualità. È completo. Ha molto in comune con Suarez. Tutti i buoni giocatori si adattano a giocare tra di loro. Luis potrebbe aiutarlo ad adattarsi. Vederli assieme? Vorrei che potessero venire tutti e provare a vincere tutto".

Rimane sempre viva anche la suggestione che conduce a Neymar: il suo ritorno non è impossibile secondo Abidal. E Messi, nonostante un addio burrascoso nell'estate 2017, vorrebbe un ritorno dell'amico ed ex compagno al Barcellona.