Messi lascia il Barcellona, chi sarà il nuovo numero 10?

Dopo l'addio di Messi, si apre il toto-dieci: caccia all'erede della preziosa maglia, tra nuovi arrivati e vecchi idoli.

Dopo 17 anni nella prima squadra del Barcellona, Leo Messi dice addio ai blaugrana. Il team catalano dovrà dunque ripartire senza la sua stella, che nelle prossime settimane si trasferirà in un nuovo campionato. Senza di lui, dovrà essere eletto un nuovo leader.

Messi, infatti, ha giocato da 10 del Barcellona dal 2008/2009. Ergo, la società dovrà eleggere un nuovo possessore della maglia più preziosa di tutte, appartenuta nel corso degli anni a Ronaldinho, Rivaldo, Riquelme, Guardiola e tanti fuoriclasse del passato.

IL 10 DEL BARCELLONA NEL 2021/2022

La società farà le sue valutazioni insieme ad allenatore e giocatori. Sono diversi i giocatori che potrebbero indossare la preziosa casacca appartenuta a Messi per oltre un decennio. Possibilità molteplici tra chi gioca al Barcellona da anni, a chi è appena arrivato, fino all'eventuale nuovo arrivo in Catalogna.

DEPAY-AGUERO

Sono i nuovi arrivati che avrebbero dovuto comporre con Messi l'atomico attacco della nuova stagione. Entrambi possono ambire alla casacca, soprattutto il Kun: da argentino a argentino, anche visto e considerando come al Manchester City abbia indossato tale numero nelle ultime stagioni prima dell'addio.

Anche Depay, però, ha avuto modo di indossare il 10 per la prima volta nell'ultima stagione. Ragion per cui potrebbe chiedere alla società tale privilegio.

GRIEZMANN

Le Petite Diable ha sempre avuto sulla propria pelle un 7, sia esso il 17, il 27 o l'attuale 7. Nella Francia ha a volte indossato l'undici, ma mai il 10, nemmeno nelle stagioni di esordio in Liga. Difficile.

PEDRI-ANSU FATI

Pedri è il nuovo fenomeno del Barcellona, cresciuto tantissimo in primavera e soprattutto in estate agli Europei. Il passaggio di testimone da parte di Messi non è da escludere. Stesso discorso per Ansu Fati, da molti visto come il nuovo crack non solo blaugrana, ma dell'intera Liga.

10 RITIRATO IN ONORE DI MESSI

Difficile, se non impossibile o addirittura utopico. Messi è stato il giocatore più importante nella storia del Barcellona, ma a livello di marketing e di storia, il 10 deve continuare ad esistere: andrà sulle spalle di qualcuno nella nuova annata.

UN 10 DAL MERCATO

L'addio di Messi al Barcellona apre un'oceano di possibilità, nonostante la difficile situazione economica del Barcellona. I blaugrana hanno del resto un attacco importante anche così, ma c'è chi sogna il ritorno di Neymar, l'ingaggio di Haaland, ma anche Harry Kane. Tutto è possibile.