Haaland e Mbappé, sempre loro: vincono Manchester City e PSG

Haaland fa doppietta nel 3-1 del City a Leeds e raggiunge quota 20 reti, Mbappé regala 3 punti al PSG contro lo Strasburgo segnando su rigore al 95'.

La prima gara in campionato post Mondiali per PSG e Manchester City sorride ad entrambe, seppur in maniera diversa. Tre punti essenziali nelle rispettive corse al titolo di Ligue 1 e Premier League, ottenute con fatica nel primo caso e agevolmente nel secondo.

Il PSG ha infatti superato lo Strasburgo per 2-1, ottenendo il goal vittoria solamente nei minuti di recupero, mentre il Manchester City ha avuto la meglio sul Leeds in trasferta, a pochi giorni dall'incontro di Coppa di Lega contro il Liverpool, terminato con l'eliminazione dei Reds.

Manco a dirlo, ad essere decisivi sono stati i soliti noti. Da una parte Mbappé, in ombra per tutto il match contro lo Strasburgo, freddo però dal dischetto per il goal che ha dato i tre punti al team Galtier. In campo per la finalissima del Mondiale lo scorso 18 dicembre, il fuoriclasse francese è partito titolare nonostante il breve periodo tra le due partite.

Stanco, come ovvio, Mbappé ha comunque segnato il goal che allontana il Lens in classifica, in attesa dello scontro diretto del primo gennaio e soprattutto della sfida della seconda contro il Nizza. Espulso Neymar per simulazione, mentre Verratti ha festeggiato il rinnovo fino al 2026.

A Leeds nemmeno a dirlo, Haaland ha segnato due delle tre reti con cui il Manchester City ha superato i padroni di casa del Leeds. Prima gara da titolare per Gnonto, tra i migliori di un team sconfitto per 3-1, andato in svantaggio dopo il goal di Rodri.

Haaland ha segnato il secondo e il terzo goal, arrivando a venti reti in Premier League in appena quattordici presenze. Per il norvegese, giunto a 26 centri nelle varie competizioni (20 match), è fuga in testa alla classifica marcatori. Di Strujik l'unica realizzazione dei padroni di casa.

Per Haaland e Mbappé l'obiettivo del 2023 sarà quello di conquistare la Champions League a Istanbul: il City se la vedrà con il Lipsia, il PSG con il Bayern Monaco. Per il norvegese rincorsa al Pallone d'Oro difficile, con il francese che se la vedrà con il grande favorito Messi, conquistatore del Mondiale proprio ai danni del compagno di club.