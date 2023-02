Matteo Marani nuovo presidente della Lega Pro: battuto Marcel Vulpis

Il giornalista ha battuto Vulpis e guiderà il campionato di Serie C: al suo fianco ci sarà anche Gianfranco Zola nel ruolo di vicepresidente.

Matteo Marani è il nuovo presidente della Lega Pro. Questa mattina si è tenuta l’assemblea elettiva per sancire il successore di Francesco Ghirelli, dimissionario, alla guida della terza divisione italiana.

Nella Sala d’Onore del CONI è arrivato il verdetto finale: Marani ha battuto il vicepresidente uscente e colui che ha guidato ad interim la Serie C dopo le dimissioni di Ghirelli, Marcel Vulpis, con 39 voti rispetto ai 15 del suo avversario. Due schede bianche e due nulle a completare il quadro degli aventi diritto presenti a Roma.

Sulle 60 squadra che formano i tre gironi di Lega Pro, sono 59 quelle che hanno il diritto di esprime il proprio voto, ovvero tutte ad eccezione della Juventus Next Gen.

“Sostenibilità finanziaria, rilancio del ruolo storico di serbatoio dei giovani e coinvolgimento maggiore dei club” sono i tre punti alla base della proposta di Marani.

Al fianco di Marani ci saranno Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri: i due ricopriranno la carica di vicepresidenti nel prossimo mandato, che avrà una durata di due anni.

"Da Gigi Riva a Roberto Baggio, senza dimenticare campioni del mondo come Marco Tardelli, Antonio Cabrini, Marco Materazzi e Fabio Grosso, hanno tutti mosso i loro primi passi in serie C. La C deve tornare ad essere la casa dei giovani e il laboratorio in cui farli crescere: di questo si occuperà un maestro di tecnica come Zola”.

Giornalista e vicedirettore di Sky Sport, Marani ha collaborato in carriera con testate del calibro de’ Il Messaggero, il Corriere dello Sport – Stadio e Il Sole 24 Ore. Ha collaborato in tv con Quelli che il calcio, celebre trasmissione andata in onda Rai 2. Nel 1992 ha iniziato uno stage al Guerin Sportivo, prima di una lunga scalata fino a diventarne il direttore.

Per quanto riguarda la FIGC, Marani ha curato nel 2014 la mostra sulla storia della nazionale italiana all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente della fondazione Museo del calcio, nel 2020 è stato nominato presidente della stessa dopo la proposta del numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina.