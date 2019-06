Marquinhos sul futuro di Neymar al PSG: "Difficile trattenerlo"

Marquinho su Neymar: "Per una squadra è difficile acquistare un giocarore del genere, ma è difficile anche trattenerlo. Spero possa restare".

A tenere banco in è sempre il futuro di Neymar, che secondo alcuni sarà nuovamente in con la maglia del (l'ultima indiscrezione parla di un suo messaggio agli ex compagni dove si dice sicuro di ritornare in blaugrana).

A parlare del brasiliano è stato il suo connazionale nonchè amico Marquinhos, intervenuto ai microfoni dell'Equipè.

"Spero possa restare. E' difficile acquistare un giocatore del genere per una squadra. Ma è anche difficile cercare di trattenerlo. Spero possa continuare con noi. Prima di essere un giocatore importante è un amico, un ragazzo amorevole. Spero realmente che possa restare".

Al contempo c'è però da dire come giungano anche segnali opposti e positivi per i tifosi del PSG, come la presenza del giocatore in una campagna pubblicitaria riguardante il futuro del club.

Nella sua ultima stagione francese per Neymar un totale di 28 presenze e 23 goal.