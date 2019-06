Neymar al Barcellona, il messaggio ai giocatori blaugrana: "Tranquilli, verrò"

Il desiderio di riunirsi in matrimonio di e del Barcellona è forte. Il brasiliano avrebbe scritto ai giocatori blaugrana: "Tranquilli, verrò".

Il ritorno di Neymar al è una trattativa destinata a tenere banco per tutta l'estate. La volontà del giocatore e dei blaugrana sembra sempre più chiara, ma da convincere rimane il , che due estati fa ha pagato il brasiliano 222 milioni di euro. E non lo vuole perdere.

C'è però grande convinzione nel giocatore che l'operazione riesca ad andare in porto. Tanto che, come riporta il quotidiano 'SPORT', l'attuale numero 10 parigino ed ex numero 11 blaugrana avrebbe già avvisato i giocatori del club catalano che tornerà al Camp Nou.

"Tranquilli che verrò".

In attesa di quello che può essere il trasferimento dell'estate, Neymar vive lontano dalle telecamere e dai riflettori il recupero dall'infortunio che lo ha costretto a saltare la Copa America ed è sparito anche dai social.

Come riporta il 'Mundo Deportivo', la sua concentrazione sarebbe soltanto sul ritorno dai suoi amici Messi e Suarez a Barcellona, per cui sarebbe disposto a tutto. Compreso ridursi drasticamente l'ingaggio.

In caso di accordo, infatti, Neymar sarebbe disposto a passare dai 36 milioni all'anno che percepisce ora al PSG ai 22 che prendeva precedentemente al Barcellona. E non solo: potrebbe ritirare anche la causa intentata contro il Barcellona per i 26 milioni come premio per il rinnovo di contratto firmato in blaugrana prima di andare via.

La sua volontà sembra essere sempre più chiara, ora sta al Barcellona convincere il PSG a rinunciare a uno degli astri del calcio mondiale.