Calciomercato PSG, Neymar verso la permanenza? Potrebbe esserci un indizio

Dato da molti vicino all’addio, Neymar è stato utilizzato per una campagna promozionale legata al PSG. Potrebbe essere l’indizio sulla sua permanenza.

Solo fino a qualche mese fa sarebbe stato complicato anche solo immaginarlo e invece Neymar si sta trovando a vivere un’estate da grande protagonista del calciomercato.

Nelle ultime settimane si sono infatti moltiplicate le voci che vorrebbero l’asso brasiliano prossimo a lasciare il per fare magari ritorno al , e sono anche circolate le prime cifre (astronomiche) che potrebbero essere necessarie per chiudere quella che sarebbe per forza di cose una delle trattative più clamorose di sempre.

In attesa di capire se Neymar lascerà o meno la , è nelle scorse ore spuntato un indizio che potrebbe in realtà far pensare ad una sua permanenza. L’attaccante infatti è protagonista della campagna promozionale della nuova linea Nike e Jordan legata al PSG.

In un’immagine postata dal club parigino, Neymar sfoggia una maglia sulla quale campeggia la scritta ‘Paris’. Quella del fuoriclasse brasiliano è una figura ancora fortemente associata al PSG e alla città di Parigi e a questo punto è lecito chiedersi se i campioni di Francia, che possono contare su moltissimi campioni in squadra, avrebbero mai corso il rischio di utilizzare un giocatore in partenza come testimonial della nuova linea per la prossima stagione.

Le strade del calciomercato sono infinite, ma realmente una foto potrebbe far pensare ad una permanenza di Neymar.