Marquinhos, il talento che potrebbe essere il nuovo Martinelli all'Arsenal

Il diciannovenne brasiliano dovrebbe completare il trasferimento all'Arsenal dopo aver esordito tra i professionisti col San Paolo in questa stagione.

L'ultima volta che l'Arsenal ha comprato un giovane attaccante brasiliano ha fatto un buon affare.

Gabriel Martinelli è passato dall'essere un semisconosciuto calciatore che giocava in quarta serie in patria a uno degli attaccanti giovani più quotati in Premier League e nazionale del Brasile.

Adesso l'Arsenal sta cercando di ripetere il colpo avvicinando un altro giovane talento che sogna di indossare un giro la maglia della Seleçao.

I Gunners infatti hanno già raggiunto un accordo da 3 milioni di sterline (3,8 milioni di dollari) per portare il diciannovenne Marquinhos all'Emirates Stadium.

L'Arsenal ha un altro Martinelli tra le mani? Certamente tra i due in campo ci sono delle somiglianze. Se si vuole descrivere Marquinhos con una sola parola quella è 'velocità'.

Dopo tre incoraggianti apparizioni a partita in corso, l'allenatore Hernan Crespo ha lanciato Marquinhos da titolare nel ritorno degli ottavi di Copa Libertadores tra San Paolo e Racing Club. Una partita che dopo l'1-1 dell'andata il San Paolo doveva vincere. E ha vinto grazie a Marquinhos.

Il suo ritmo ha rappresentato una spina nel fianco della difesa del Racing contribuendo in modo decisivo alla vittoria per 3-1 in Argentina. Marquinhos prima ha colpito il palo, col pallone ribadito in rete da Emiliano Rigoni per il vantaggio, poi ha segnato il suo primo goal da professionista.

Infine Rigoni ha fissato il risultato su assist di Marquinhos, che aveva attirato su di lui due difensori avversari.

Questo è stato il coronamento di un cammino iniziato all'età di 8 anni, quando Marquinhos fu iscritto all'Accademia del San Paolo.

E mentre scalava le giovanili, contribuendo a una serie di successi, arrivavano anche le convocazioni nelle varie Under del Brasile.

Il segnale che sarebbe potuto diventare un giocatore davvero speciale però risale al periodo nell'Under 20 del San Paolo, dove è stato allenato dalla leggenda del Fenerbahce, Alex de Souza.

In sole tre partite Marquinhos ha segnato due goal e fornito altrettanti assist contro avversari più grandi di lui di due o tre anni. Alex a quel punto è andato da Crespo consigliandogli di aggregare il ragazzo alla Prima squadra del San Paolo. Marquinhos ha così raggiunto il campo di allenamento Barra Funda, circa cinque minuti a piedi dalla casa in cui è cresciuto.

Allenarsi al fianco di leggende come Dani Alves e Miranda non sembrava turbare Marquinhos, al quale Crespo ha chiesto soprattutto di divertirsi. Un invito che come dimostra la super prestazione contro il Racing il ragazzo ha decisamente raccolto.

"Marquinhos ha debuttato solo una settimana fa e stasera è stato il protagonista," ha detto Crespo dopo la vittoria contro il Racing.

"E' un giocatore cresciuto nella Cotia, vederlo entrare e fare ciò che ha fatto dà grande soddisfazione.

"Non mi interessa se hanno 40 anni o 18 anni, se si allenano bene e penso che dovrebbero giocare, allora giocano".

Quella vittoria in Libertadores è stato il punto più alto di Marquinhos al San Paolo, anche se non ha certamente deluso anche in altre occasioni.

Lascerà il club dopo aver segnato quattro goal e fatto tre assist in quarantuno presenza ma con una media di soli trentacinque minuti giocati a partita, dato che spesso è subentrato dalla panchina.

Mentre i tifosi dell'Arsenal come detto, già lo paragonano a Martinelli, al San Paolo invece molti rivedono in lui un altro brasiliano che è stato grande protagonista in Premier League: Lucas Moura.

Il San Paolo, come appreso da GOAL, ha tentato di trattenere Marquinhos offrendogli uno stipendio tredici volte superiore a quello che percepisce attualmente ma la possibilità di andare in Europa ha rappresentato una tentazione troppo forte, tanto che il ragazzo è già stato in Inghilterra e per il trasferimento manca ormai solo l'annuncio ufficiale.

I tifosi dell'Arsenal, insomma, avranno prestissimo un altro giovane talento brasiliano di cui innamorarsi.