Manchester United-Tottenham 2-1: Doppietta di Rashford, Mourinho finisce ko

Il Manchester United torna alla vittoria contro il Tottenham dell'ex Mourinho e spazza via i venti di crisi. Decisiva la doppietta di Rashford.

Dopo due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite tra Premier ed , il torna alla vittoria battendo 2-1 il dell'ex Mourinho nel turno infrasettimanale.

Solskjaer schiera James, Lingard e Rashford alle spalle dell'unica punta Greenwood. Stesso modulo anche per Mourinho con Lucas, Dele Alli e Son dietro Kane.

Il Manchester United parte decisamente meglio del Tottenham e dopo pochi minuti si porta in vantaggio grazie all'opportunismo di Rashford. I Red Devils sfiorano almeno in un paio di occasioni il raddopio con Greenwood e lo stesso Rashford, ma prima dell'intervallo arriva invece il pareggio Spurs con una perla di Dele Alli.

In avvio di ripresa l'arbitro concede un calcio di rigore al Manchester Uniter per un fallo di Sissoko e Rashford dal dischetto spiazza Gazzaniga, firmando la sua doppietta personale che riporta avanti i Red Devils.

A mezz'ora dalla fine Mourinho si gioca la carta Eriksen, che subentra al posto di un evanescente Lucas. Dele Alli al 94' avrebbe anche l'occasione per pareggiarla ma De Gea è attento.

Il risultato all'Old Trafford non cambia più: per lo Special One è la prima sconfitta sulla panchina degli Spurs, il Manchester United invece rivede la luce.