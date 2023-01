Manchester United-Manchester City 2-1: match ribaltato, Ten Hag a -1 da Guardiola

Grealish per il vantaggio del Manchester City, poi lo United trova il pari e in pochi minuti il goal del successo: i Citizens cadono.

Da quando un anno e mezzo fa, Jack Grealish ha lasciato l'Aston Villa per 117 milioni di euro, i tifosi aspettavano una scintilla. Un goal decisivo in un match essenziale, magari. Il momento sembrava giunto. Eppure, neanche questa volta, sarà ricordato.

La città di Manchester non è azzurra, ma bensì rossa. Dopo il goal di Grealish nel Derby, lo United ha trovato il goal del pari prima e quello del sorpasso poi. Meritando un successo che avvicina Ten Hag a Guardiola, ad un solo punto di distanza in classifica (39 a 38).

Nella Premier League 2022/2023 Grealish non è certo stato un protagonista fin qui. Una sola rete prima del Derby di Manchester, tante gare in panchina, diverse da subentrato. Non è riuscito ad ergersi ad intoccabile del City dall'estate 2021, con una prima annata da colpo più costoso nella storia Citizens fermatasi a 6 goal e 4 assist.

Sembrava poter cambiare tutto. Mentalmente, perchè segnare dopo quattro minuti dal suo ingresso in campo, in una gara così chiusa come quella del Derby contro lo United, poteva aiutarlo ad avere più fiducia e dimostrare di valere la tripla cifra spesa dal Manchester City due estati fa.

Grealish si è gettato testa e cuore sul cross di De Bruyne, per battere De Gea. Il solito assist-man, ma un marcatore per nulla atteso, che ha dato al Manchester City il vantaggio sui cugini, anche in una giornata in cui straordinariamente non è andato a segno il leader dei cannonieri, Erling Haaland.

Il Manchester City, però, ha segnato con il primo tiro in porta. Ten Hag ha creato una perfetta gabbia per bloccare l'avanzata di Guardiola, riuscendoci fino al colpo di testa di Grealish, sfiorando anche il vantaggio in più occasioni. In una sfida comunque visibilmente bloccata.

Lo United ha però continuato ad attaccare, senza sosta, trovando il pari al minuto 80 con Bruno Fernandes e dunque il goal del sorpasso con il solito Rashford, arrivato a sette gare di fila in rete.

Grandi polemiche da parte dei giocatori del City per la rete del pari da parte di Bruno Fernandes regolare secondo il direttore di gara, che non ha ravvisato una posizione irregolare decisiva di Rashford.

Per Guardiola si tratta della seconda sconfitta nelle ultime cinque partite, mentre per Ten Hag si registra il quinto successo di fila. L'Arsenal ringrazia, pronto a scappare a +8. Davanti ai Gunners però c'è il Derby: il Tottenham di Conte. Un altra stracittadina per infiammare la Premier.