Maldini spera: "Ibrahimovic tornerà tra sette giorni"

La positività di Zlatan Ibrahimovic al coronavirus priva il del suo leader proprio all'inizio della nuova stagione. Un'assenza pesante ma che a quanto pare non cambierà i piani rossoneri.

Paolo Maldini, intervistato da 'DAZN' prima della gara di , crede infatti che Ibrahimovic tornerà molto presto a disposizione di Pioli.

"Ibra secondo noi tra sette giorni sarà disponibile, per scelta abbiamo tenuto due ragazzi giovani, che sono Colombo e Daniel Maldini, per fargli fare la loro parte in prima squadra. Ibra sta bene, è asintomatico. È un’assenza che pesa, inaspettata. Abbiamo problemi in due settori, fra I centrali difensivi e davanti. Ibra è dispiaciuto, era in condizione straripante, la sua speranza è di debellare la malattia il prima possibile e tornare”.