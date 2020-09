Ibrahimovic positivo al coronavirus: asintomatico e in isolamento

L'attaccante del Milan, decisivo nelle prime due gare della stagione rossonera, dovrà saltare la partita europea contro il Bodø/Glimt.

Anche Zlatan Ibrahimovic ha contratto il coronavirus. L'attaccante svedese, infatti, è risultato positivo al covid 19 e dovrà rimanere in isolamento per le prossime due settimane, costretto così a saltare le partite della squadra rossonera da qui a inizio ottobre.

Asintomatico e in isolamento, Ibrahimovic non potrà scendere in campo nella gara del terzo turno preliminare di contro il Bodø/Glimt prevista questa sera, utile al per poter provare ad accedere ai playoff della competizione e da lì eventualmente alla fase a gironi.

Per Ibrahimovic, causa quarantena, non ci potrebbe essere dunque neanche la possibilità di scendere in campo per la seconda sfida di contro il , prevista per domenica 27 settembre. Così come le gare successive di Europa League e campionato italiano.

Una doccia fredda per Pioli e il Milan, che hanno potuto ammirare un Ibrahimovic subito decisivo, autore di tre delle prime cinque reti ufficiali rossonere nella nuova stagione.

Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus dopo il nuovo ciclo di tamponi, che aveva portato alla luce anche il contagio di Duarte. Contro il Bodø/Glimt dunque dovrebbe esserci il giovane Colombo come prima punta per provare a superare il turno europeo:

"AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi".

Nel primo match della Serie A 2020/2021 giocato dal Milan la scorsa domenica, è stato proprio Ibrahimovic a dare la vittoria ai rossoneri: un goal per tempo nella partita vinta contro il per 2-0 e grandi prospettive per il futuro. Fermate, almeno temporaneamente, dalla positività dello svedese al coronavirus.