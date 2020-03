Malcom e il mancato approdo alla Roma: "Il Barcellona fece un'offerta migliore"

Malcom torna sul no alla Roma dell'estate 2018: "Il Barcellona fece un'offerta più alta al Bordeax, i blaugrana erano il mio sogno".

In quella torrida estate del 2018 il suo nome finì a lungo tra le cronache del calciomercato: la fu ad un passo dall'acquisto di Malcom, allora al , che alla fine accettò la proposta del .

I blaugrana fecero un blitz proprio quando il brasiliano stava per prendere il volo che lo avrebbe portato nella Capitale: intervistato da 'Foot ', il classe 1997 ha svelato come andarono effettivamente le cose in quelle ore concitate.

"Non ero al corrente delle negoziazioni. Ero felice di andare alla Roma, ma il presidente Stephan Martin non mi lasciò partire perché aveva ricevuto un'offerta più alta dal Barcellona. Contattarono prima la società. Era il mio sogno e lo sapevano. Insieme al presidente scelsi quindi il Barcellona".

L'esperienza in non si rivelò soddisfacente: dopo appena una stagione arrivò l'addio e l'approdo in allo che pagò 41 milioni di euro per il cartellino di Malcom.