Luke Garbutt lascia l'Everton, ma Ancelotti non lo conosce: "Chi?"

Il terzino classe 1993 in prestito all'Ipswich lascia l'Everton. Ancelotti, interrogato a riguardo, si è detto "sorpreso dalla domanda".

Dopo undici anni tra giovanili, prima squadra e prestiti, Luke Garbutt in estate lascia l' . Evidentemente all'insaputa di Carlo Ancelotti, che, interrogato a riguardo in conferenza stampa, si è mostrato sorpreso.

Intervistato dai giornalisti sulla piattaforma Zoom in vista della partita contro il , all'allenatore dei Toffees è stata sottoposta una domanda sul terzino sinistro classe 1993.

“Vuoi dire qualcosa riguardo Luke Garbutt che lascia il club dopo 11 anni? Come mai avete deciso di lasciarlo andare?”.

Ancelotti non ha saputo dare risposta alla domanda.

“Chi?”

Poi, dopo un breve consulto con l’addetto stampa, ha ammesso di essere stato preso in contropiede.

“Scusa ma questa domanda mi ha colto di sorpresa, non lo so”.

Poor Luke Garbutt 😭😭😭 pic.twitter.com/n9ZIOXztjm — USM Adam (@adamsg1878) June 30, 2020

Quest'anno Garbutt lo ha trascorso in prestito all'Ipswich Town e non ha avuto l'opportunità di lavorare con Ancelotti. Un'assenza della quale il tecnico di Reggiolo, evidentemente, non si è particolarmente reso conto.