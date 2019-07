Lukaku all'Inter, Solskjaer frena: "Non ci sono offerte che stiamo considerando"

Lukaku non è stato impiegato nella prima amichevole del Manchester United ma Solskjaer nega trattative per la sua cessione: "Mercoledì ci sarà".

Nonostante la missione di Ausilio in , il trasferimento di Romelu Lukaku all' è ancora lontano. Chiare in tal senso le parole di Ole Gunnar Solskjaer che vuole puntare sull'attaccante belga.

Il tecnico del , in realtà, non ha schierato Lukaku nella prima amichevole stagione contro il Perth Glory ma a quanto pare il calciomercato non c'entra.

"Si è allenato con la squadra ieri ma sarebbe stato un rischio farlo giocare oggi. Mi aspetto che recuperi per il test di mercoledì, dovrebbe essere a posto".

Riguardo alle voci di una trattativa per il suo trasferimento all'Inter invece non arriva nessuna conferma da Solskjaer.

"Ci sono un sacco di speculazioni. Se sarà ancora allo United la prossima stagione? Vedremo quando la stagione sarà iniziata, non abbiamo ricevuto offerte che stiamo considerando".

In realtà Lukaku avrebbe già manifestato chiaramente la sua volontà di trasferirsi in , ma al momento permane una grossa differenza tra la valutazione fatta dal Manchester United (83 milioni di euro) e quella dell'Inter che non vorrebbe offrire più di 60-65 milioni.

Gli inglesi però avrebbero aperto alla possibilità di un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto e pagamento biennale. La trattativa per portare Lukaku all'Inter insomma c'è, ma si annuncia lunga e complessa. Conte deve aspettare.