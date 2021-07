Lozano lascia il ritiro del Messico: esclusi danni neurologici dopo l'infortunio

Sospiro di sollievo per il calciatore del Napoli, che lascia il ritiro del Messico dopo gli accertamenti: nessun danno neurologico.

Buone notizie per Hirving Lozano, protagonista di un brutto infortunio dopo uno scontro durissimo di gioco cono il portiere avversario Marvin Phillips, in occasione della sfida tra il Messico e Trinidad e Tobago di Gold Cup. L'attaccante del Napoli ha lasciato il ritiro della nazionale messicana dopo i risultati positivi riscontrati durante la visita neurologico a seguito del trauma.

In seguito a una spallata del difensore avversario Jones, Lozano ha perso l'equilibrio ed è caduto, andando a impattare sul ginocchio dell'estremo difensore avversario. Dopo qualche attimo di terrore, in cui è rimasto a terra e sembrava aver perso i sensi, il calciatore del Napoli è stato immobilizzato e trasportato fuori dal campo in barella.

NOTA @HirvingLozano70 ha concluido su concentración con la SNM en Dallas, Texas, luego de que se le realizaran los estudios neurológicos pertinentes y resultaran favorables.



https://t.co/MW0idIaWj8 #PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/RPvtCB4nJ1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 14, 2021

Dopo il trasporto in ospedale, a Lozano sono stati applicati 40 punto di sutura sulla ferita sopra l'occhio sinistro. Negli ultimi giorni, il 25enne è rimasto sotto osservazione: gli esami hanno escluso complicazioni, con il calciatore che lascia Dallas e il Texas per rientrare con la famiglia in Messico per qualche giorno di riposo.

Per Lozano ora sarà necessario qualche giorno di riposo. Il classe 1995 si godrà le meritate vacanze in Messico dopo una lunga stagione e gli impegni con la nazionale, prima di tornare in Italia e mettersi a disposizione del nuovo allenatore del Napoli Luciano Spalletti.